قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، إنه يستحق الفوز بجائزة "نوبل" للسلام تقديرا لجهوده في إنهاء عدد من الحروب.

وفي كلمته بفرجينيا بحفل العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد "أميركان كورنر ستون"، قال ترامب: "عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان وأرمينيا وأذربيجان وكوسوفو وصربيا وإسرائيل وإيران".

وأضاف: "اعتقدت أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون الأسهل بفضل علاقتي الجيدة بالرئيس بوتين لكن خاب ظني فيه".

وتابع قائلا: "سنحل الموضوع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أو بآخر".

وشدد على أنه يستحق أن يحظى "بجائزة نوبل للسلام تقديرا لعملي في إنهاء عدد من الحروب حول العالم".

وتطرق ترامب لملفات دولية متعددة حيث قال: "قضينا على أحلام إيران النووية من خلال تدمير اليورانيوم المخصب لديها".

كذلك أكد ترامب أنه "لن تتكرر أي أحداث محرجة في أفغانستان متعلقة بنا كتلك التي حدثت في الرئاسة السابقة".

وتناول ترامب في كلمته مسألة "سد النهضة" قائلا: "لقد بنوا سداً في إثيوبيا يؤثر على مياه نهر النيل أعتقد أنها مشكلة كبيرة".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، قال ترامب: "المحطة التالية في مكافحة الجريمة هي شيكاغو"، مضيفا: "نحن لا نحب الجريمة لكن الديمقراطيين يحبونها".