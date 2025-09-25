في تصريحات لافتة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان له دور محوري في تحقيق "إنجاز رائع" تمثل في إزاحة النظام السابق في سوريا.

جاء ذلك خلال سلسلة من التصريحات التي كشف فيها ترمب عن تطورات جديدة بشأن الملف السوري.

وقال "سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا".

وأشاد ترمب بالرئيس التركي، قائلا إن أردوغان كان "المسؤول الأول عن هذا الإنجاز الكبير"، في إشارة إلى التغيير السياسي الذي شهدته سوريا. وأكد أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للبلاد بعد سنوات طويلة من الصراع والتوترات.

وكشف ترمب عن قرار أميركي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحاً أن هذا القرار جاء بناءً على طلب مشترك من السعودية وتركيا وقطر. وقال: "قررنا منح سوريا فرصة للتنفس وإعادة بناء اقتصادها". وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والإعمار.

تأتي تصريحات ترمب في ظل جهود إقليمية ودولية حثيثة لحل الأزمة السورية التي استمرت لأكثر من عقد. ويبدو أن التعاون بين القوى الإقليمية مثل تركيا والسعودية وقطر، مع دعم أميركي، قد ساهم في تحقيق اختراق كبير في الملف السوري.

ومع رفع العقوبات وتزايد الجهود الدولية لإعادة الإعمار، تتطلع سوريا إلى فرصة جديدة لتحقيق الاستقرار.

ويعد هذا التطور نقطة تحول هامة في الملف السوري، حيث يعكس تغيراً في السياسات الدولية تجاه دمشق. وبينما يبرز دور تركيا المحوري في هذا السياق، فإن الدعم الخليجي والأميركي يشير إلى رغبة مشتركة في إنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث.