أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول بحلول أيلول أو تشرين الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ "ترامب محبط من نهج الاحتياطي الفيدرالي البطيء في خفض أسعار الفائدة يدفعه إلى التفكير في تسريع الإعلان عن اختياره لخليفة جيروم باول، الذي تنتهي ولايته بعد 11 شهراً".

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها إنَّ ترامب يفكر منذ أسابيع في تعيين وإعلان اسم بديل لجيروم باول بحلول أيلول أو تشرين الأول.

وأوضح أحد المصادر أن غضب ترامب المتزايد من باول قد يدفعه للإعلان عن اختياره حتى قبل ذلك، خلال فصل الصيف.

ويفكر ترامب في تعيين كيفن وورش، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، أو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، بحسب المصادر.

وأضاف بعضهم أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يُطرح أيضاً كمرشح محتمل. وتشمل الأسماء الأخرى المرشحة رئيس البنك الدولي السابق ديفيد مالباس وعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.

ونظراً لأن الرئيس الجديد لن يتولى منصبه حتى أيار المقبل، فإن إعلان الاسم هذا الصيف أو الخريف سيكون مبكراً بكثير عن فترة الانتقال المعتادة التي تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وقد يسمح الإعلان المبكر للرئيس المعيّن بالتأثير على توقعات المستثمرين بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة، وذلك أشبه بمن يوجه من المقعد الخلفي، محاولاً توجيه السياسة النقدية قبل انتهاء ولاية باول.