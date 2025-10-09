بعد توقيع كافة الأطراف في شرم الشيخ على المرحلة الأولى من الاتفاق، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه أنهى حروبا امتدت لسنوات طويلة.

وأعلن أثناء لقائه رئيس فنلندا ألكسندر ستوب في البيت الأبيض الخميس، أنه يعتزم المغادرة للشرق الأوسط في وقت ما يوم الأحد.

كذلك أكدّ ترامب على فخره بالعمل على اتفاق غزة، ورأى أن الشرق الأوسط سيكون عظيما.

أيضاً كرر ترامب ألا أحد سيُجبر أحد على مغادرة غزة.

إلى ذلك، أعلنت سيد البيت الأبيض أنه سينهي الحرب الروسية الأوكرانية.

أتى هذا بعدما كشف ترامب لصحافيين خلال لقائه بأعضاء إدارته في البيت الأبيض الخميس، بأن المرحلة التالية ستشهد نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل بعد تسليم الرهائن.

كما أكد على أن بلاده ستلتزم بما تم الاتفاق عليه فيما يخص حل الدولتين.

وأوضح أنه سيتم تأسيس شيء في غزة يمكن للسكان أن يعيشوا فيه، خصوصا وأن هناك الكثير من الدول ستسهم في إعادة الإعمار.

"سلام دائم"

أتى ذلك بعدما عقد الرئيس االأميركي اجتماعاً للحكومة في البيت الأبيض، أعلن فيه أن إدارته أنهت الحرب في قطاع غزة، متوقعاً التوصل لسلام دائم.

كما توقع إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وأعرب عن أمله في حضور مراسم التوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس في مصر أمس الأربعاء.

أيضاً عبر عن اعتقاده بأن ذلك سيؤدي إلى سلام دائم، مؤكداً أن العديد من الدول ستسهم في إعمار غزة.

وشدد على أن كل دول الشرق الأوسط كانت داعمة لخطته، موضحاً أنه يعتزم المغادرة إلى هناك في وقت ما يوم الأحد.

أما عن إيران، فرأى ترامب أن الهجوم (حرب الـ 12 يوماً بين إسرائيل وأميركا وإيران التي وقعت في حزيران/يونيو الماضي)، كان مهما للتوصل لاتفاق بشأن غزة.

كذلك أعلن أن طهران تريد العمل من أجل السلام، مؤكداً أن واشنطن ستتعاون في هذا الشأن.

كما جاء متزامناً مع تأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن بلاده ملتزمة بالخطة، ولا تنوي استئناف الحرب.

وقال ساعر في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" اليوم الخميس إن "إسرائيل لا تنوي استئناف الحرب في غزة لكنها تعول على تخلي حماس عن سلاحها".

كما أردف رداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستنسحب من القطاع "نحن ملتزمون بخطة ترامب".