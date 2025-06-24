اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار مؤكدا انه غير راض عن تصرفاتهما.

وقال انه ممتعض من القصف الإسرائيلي رغم موافقة تل أبيب على وقف النار.

وشدد ترامب على ان قدرات إيران النووية انتهت مشيرا الى انها لن تعيد بناء برنامجها النووي أبدا.

أضاف:"أقول لإسرائيل لا تلقوا قنابلكم على إيران وإذا فعلتم ذلك فسيكون انتهاكا خطيرا".

لاحقا، أكد الرئيس الأميركي أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل "ساري المفعول" حاليا، بعد لحظات على اتهامه البلدين بانتهاكه، كما ذكرت"فرانس برس".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" إن "إسرائيل لن تهاجم إيران. ستعود كل الطائرات أدراجها وهي تلوح بود لإيران. لن يتعرض أحد إلى الأذى. وقف إطلاق النار ساري المفعول!"، وذلك بعد وقت قصير على قوله للصحافيين في البيت الأبيض إنه "غير راض" عن إسرائيل لخرقها الاتفاق.