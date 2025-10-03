نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال» مطالب وصفتها إدارته بأنها «نهائية» تجاه حركة "حماس"، محدداً موعداً حاسماً للتوصل إلى اتفاق بُعيد انتهاء مهلة ستنقضي الأحد عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت واشنطن.

وأكد ترامب في منشوره، أن «الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع حماس هو الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت واشنطن»، محذّراً من أن «فشل الاتفاق سيعرض حماس لعواقب كارثية غير مسبوقة». وقال: "إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق فستُفتح أبواب الجحيم ضد حماس كما لم يره أحد من قبل". وأضاف أن «أكثر من 25,000 جندي من حماس قتلوا والباقون محاصرون عسكريًا وينتظرون أوامر القضاء عليهم»، مشيراً إلى أن «حماس ستُمنح فرصة أخيرة للسلام».

وأورد الرئيس أيضاً أن «الدول الكبرى في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة وإسرائيل، اتفقت على اتفاقية سلام تاريخية بعد 3000 سنة»، موضحاً أن هذه الاتفاقية «تنقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين»، وأن «تفاصيلها معروفة للعالم». وختم بالطلب العاجل بوجوب «إطلاق سراح جميع الرهائن بمن فيهم جثث الموتى فورًا».

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الى أن "الملايين تضرروا من ​الإغلاق الحكومي​ في الولايات المتحدة ويشمل ذلك جنودا أميركيين، و الديمقراطيون يواصلون احتجاز الشعب الأميركي كرهينة من خلال الإغلاق الحكومي".

وأكدت أن "ترامب أوضح لحماس أنه يجب قبول الخطة المعروضة عليها، وهو قلق تجاه الفظائع التي حدثت في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة".

ولفتت الى أن "ترامب قال لحماس ان الخطة مقبولة ولديها فرصة لقبول الخطة والمضي قدما نحو السلام، وإلا ستكون العواقب مأساوية".