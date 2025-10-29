أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زال صامدًا، رغم الضربات الإسرائيلية المكثفة التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين.

وقال ترامب للصحافيين: “لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة”، مشيرًا إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية جاءت ردًّا على مقتل جندي إسرائيلي في رفح، وأضاف: “لقد قتلوا جنديًا إسرائيليًا، ولذلك ردّ الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردوا. عندما يحدث ذلك، يجب عليهم الرد”.

ورأى ترامب أنّ حركة حماس جزء صغير ضمن اتفاق الشرق الأوسط، مؤكدًا أنّ لإسرائيل الحق في الانتقام، ومضيفًا: “إن لم تلتزم حماس، سيتم القضاء عليها”.