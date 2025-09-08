قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتعامل مع الوضع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنه يخطط للتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا، بحسب "روسيا اليوم".

أضاف : "سنتعامل مع الوضع بين روسيا وأوكرانيا، كما أن زعماء بعض الدول الأوروبية سيصلون إلى بلادنا لمناقشة تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا الاثنين أو الثلاثاء وستكون لدينا مناقشات شيقة".

وأوضح أنه يخطط للتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب ترامب عن "استيائه من الوضع الحالي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية"، مؤكدا في نفس الوقت أنه على ثقة في حل نهائي للأزمة الأوكرانية.

وقال: "لست سعيدا بما يجري هناك، أعتقد أنه سيحل".

وأكد ترامب، مجيبا عن أسئلة الصحافيين في قاعدة أندروز العسكرية قرب واشنطن: "أنا واثق من ذلك".

في وقت سابق، أعلن ترامب أنه مستعد لبدء جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، حسبما نقل المكتب الصحافي التابع للبيت الأبيض.