علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على احتمال خسارة أوكرانيا لأراضيها نتيجة النزاع، قائلًا إنّ روسيا "ستأخذ شيئا ما".

وسئل ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عمّا إذا كان يشعر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد أو منفتح على فكرة إنهاء الصراع "دون أخذ ممتلكات كبيرة من أوكرانيا".

فأجاب ترامب: "سوف يأخذ شيئا ما. أعني، لقد قاتلوا، وهو يمتلك الكثير من الممتلكات".

من جهته، قال رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي بعد الاجتماع في البيت الأبيض مع ترامب إن "أوكرانيا تتمسك بكل أراضيها، ولن تتنازل عن أي شيء منها" لروسيا ولن "تهبها شيئا منها".

