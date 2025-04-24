أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للصحافيين في البيت الأبيض الأربعاء، أنه “يعتقد أن لديه اتفاقًا مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتسوية الحرب في أوكرانيا”.

كما ألمح ترامب أيضًا إلى أن “التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي لا يزال بعيد المنال”، مضيفًا أن “التعامل مع الزعيم الأوكراني كان أصعب من التعامل مع بوتين”.

في سياق آخر، أوضح ترامب أن “أي خفض للرسوم الجمركية المفروضة على الصين سيعتمد على تصرفات قادتها”.

وأشار إلى أن “واشنطن ستحدد الرسوم المفروضة على بكين خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة”.