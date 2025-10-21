أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن دولًا حليفة رحبت بفكرة تشكيل قوة عسكرية كبيرة لدخول قطاع غزة وتقويم حركة حماس، مضيفًا أن ذلك سيكون متاحًا “بناءً على طلبي” إذا دعت الحاجة.

وجاءت تصريحات ترامب لانتقاد تصرّفات حماس، معتبراً أنها “تنتهك اتفاقنا معها”، لكنه شدّد في الوقت نفسه أنه أبلغ حلفاءه وإسرائيل بأن “الوقت لم يحن بعد للتدخل ضد حماس”. وأوضح أنه لا يزال يراهن على إمكانية أن “تفعل حماس الصواب”.

وحذّر ترامب من أن “نهاية حماس ستكون عنيفة وسريعة ووحشية” في حال لم تغيّر الحركة من سلوكها، مؤكداً أن بوادر الحلّ العسكري موجودة وأن الحلفاء سيُدخَلون غزة إذا استدعى الأمر.