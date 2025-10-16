أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "حركة "حماس" تحفر تحت الأنقاض وفي الأنفاق بحثًا عن جثث الرهائن"، مشيرًا إلى أن "بعض الجثث مدفونة منذ وقت طويل وبعضها تحت الأنقاض".



وأضاف: "إنهم يبحثون عنهم. أنا متأكد من ذلك، لقد أعادوا جميع الرهائن الأحياء، ولقد أعادوا بعض الجثامين إنها عملية مروّعة، أكره الحديث عنها لكنهم فعلاً يحفرون في مناطق صعبة، ويعثرون على الكثير من الجثث، ومن ثم عليهم فصل الجثث".



وتابع ترامب: "بعض تلك الجثث كانت هناك منذ وقت طويل. وبعضها تحت الأنقاض، فعليهم إزالة الأنقاض، وهناك قبور، وبعض الجثث في أنفاق عميقة تحت الأرض عاشوا فيها فترة طويلة".