قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه "حان وقت اختباء الإرهابيين، لكن ذلك لن يُجدي نفعا".

وذكر ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "حان وقت اختباء الإرهابيين، لكن ذلك لن يُجدي نفعا".

وأضاف: "سيجدهم مقاتلونا، الذين لم يشهد العالم مثيلا لهم، وسيُقدمونهم للعدالة".

وتابع: "لقد تخلصتُ للتو من البيروقراطية الخطيرة التي فرضها (الرئيس السابق) جو بايدن، ومنحت مقاتلينا القوة من جديد، تماما كما فعلتُ في حربنا ضد داعش، الذي قُضي عليه تماما في ثلاثة أسابيع بقيادة الجنرال دانيال كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجديد".

وأكد الرئيس الأميركي "دعم الشعب الصومالي، الذي يجب ألا يسمح للحوثيين بالتسلل (وهو ما يحاولون فعله!)، للقضاء على الإرهاب وتحقيق الرخاء لبلادهم".