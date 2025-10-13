ذكر مراسل mtv في البيت الأبيض أنّ بسبب سوء الأحوال جوية، ألغيت مغادرة الرئيس بطائرة "مارين وان" من البيت الأبيض الى قاعدة أندروز الجوية، وغادر ترامب بالموكب الرئاسي إلى قاعدة أندروز الجوية (JBA) عند الساعة ١١:١٤ مساءً بتوقيت بيروت.

ونقل مسؤول أميركي لـmtv أنّ وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الحرب بيت هاسيغاوا، مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان دان كاين، سينضمون إلى ترامب على متن طائرة "إير فورس وان" في زيارته إلى إسرائيل.

الى ذلك، أكد ترامب، أمس الأحد، انتهاء الحرب في غزة، مشيراً إلى أنه يتعين أن ينسب الفضل لدولة قطر، وذلك خلال توجهه إلى إسرائيل ومصر للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن الأسرى.

وقال ترامب للصحافيين في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس: "الحرب انتهت. حسناً؟ هل فهمتم ذلك".

وأضاف ترامب في حديث إلى وسائل الإعلام قبل صعوده إلى طائرة الرئاسة في قاعدة أندروز أن وقف إطلاق النار سيصمد، "الجميع متحمّسون جداً لهذه اللحظة"، لافتاً إلى أن غزة تبدو مثل "موقع هدم"، لكن الأمور ستصير جيدة في غزة.

وبين ترامب أنه سيجري تشكيل "مجلس سلام" على نحو سريع من أجل غزة.

وفيما يتعلق بضمانات بعدم العودة إلى الحرب، أكد أنه تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية.

وفيما يتعلق بالمحتجزين، رجح ترامب أن يطلق سراحهم مبكراً بعض الشيء.

وأشار إلى أنه سيلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، وأن العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جيدة وهو قام بعمل جيد للغاية".

وأقلعت الطائرة الرئاسية من قاعدة آندروز قرب واشنطن، ويرافق ترامب في رحلته وزراء الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وفق البيت الأبيض.

ويُتوقع أن تطلق حركة "حماس" سراح الأسرى الإسرائيليين في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، لتمهيد الطريق أمام المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي لغزة.

تبادل رهائن ومعتقلين

وبموجب الاتفاق ستسلم "حماس" الاثنين لاسرائيل 48 أسيراً لا يزالون في غزة من أحياء وأموات احتجزتهم خلال هجوم تشرين الأول/اكتوبر بينهم 20 على قيد الحياة.

في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن مدى الحياة، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

وأكد مصدران مطلعان على المفاوضات و"حماس" لوكالة "فرانس برس" الأحد، أن الحركة وحلفاءها أنهوا كل التحضيرات لتسليم اسرائيل الاثنين جميع الأسرى الأحياء المحتجزين في غزة لكن ما زالت "حماس" تصرّ على أن تتضمن قائمة المعتقلين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب الاتفاق، سبعة قادة فلسطينيين بارزين.

"قمة من أجل السلام"

يأتي ذلك فيما يترأس الرئيسان المصري والأميركي "قمة سلام" في غزة بعد ظهر الاثنين في شرم الشيخ، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ولن تشارك إسرائيل ولا حماس في الاجتماع.

وستوقّع دول الوساطة في وقف إطلاق النار في غزة، وثيقة ضامنة للاتفاق منتجع شرم الشيخ المصري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة "فرانس برس".

وقال الدبلوماسي لـ"فرانس برس" مشترطاً عدم كشف هويته، إن "الموقعين سيكونون الضامنين وهم الولايات المتحدة ومصر وقطر وربما تركيا"، وذلك بعد أن أشارت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستوقع خلال القمة.

عودة جماعية وسط الدمار

وعاد مئات آلاف الفلسطينيين عقب وقف إطلاق النار إلى شمال قطاع غزة الذي شكل الهدف الرئيسي للمرحلة الأخيرة من الهجوم الإسرائيلي، ووجد معظمهم أن منازلهم تحولت أنقاضا. وأفاد الدفاع المدني في غزة بعودة نصف مليون شخص إلى شمال القطاع بحلول السبت.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده حققت "انتصارات هائلة" في حربها ضد حركة حماس في غزة، مشدداً على أن "المعركة لم تنته بعد".

وأضاف "ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جداً. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا (..) سنتولى أمرهم"، من دون تفاصيل إضافية.

وعشية العودة المرتقبة للأسرى أعرب نتنياهو عن الأمل بأن تشكل عودتهم فرصة ليتوحد الإسرائيليون.

وقال: "هذه أمسية مفعمة بالعواطف، أمسية دموع، أمسية فرح لأن غدا (يَرجع الأبناء إِلَى تُخُمِهِم)" مسشتهداً بما ورد في العهد القديم.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير في بيان: "الضغط العسكري الذي مارسناه في السنتين الأخيرتين" منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل "بالإضافة إلى التدابير الدبلوماسية الإضافية، شكّلا انتصاراً على حماس".

وأضاف "سنواصل التحرك من أجل رسم واقع أمني يضمن ألا يشكل قطاع غزة بعد الآن تهديدا لدولة إسرائيل ومواطنيها".