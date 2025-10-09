ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تستعد لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة مرتقبة.

وتشير التقديرات إلى أنه سيصل الأحد، مع احتمال أن يصل مساء السبت بدلاً من ذلك، أو أن يبقى حتى صباح الإثنين في حال تأخرت عملية الإفراج عن الرهائن.



ووفقًا للمصادر، ستكون الزيارة قصيرة، ويرجّح أن تبدأ باستقبال رسمي في مطار بن غوريون، على أن يلقي ترامب كلمة أمام الكنيست.

في إطار التحضيرات، أفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن السفارة الأميركية في إسرائيل تواصلت مع فندق الملك داود في القدس لحجز طابقين مخصصين لترامب ومرافقيه، من مساء السبت حتى الأحد، رغم الازدحام الكبير في الفندق، الأمر الذي سيستلزم إخلاء بعض النزلاء.

ولا يزال غير محسوم، وفق الصحيفة، ما إذا كان ترامب سيبيت في إسرائيل أم يكتفي بزيارة خاطفة قبل مغادرته مباشرة بعد انتهاء جدول اللقاءات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال مساء الأربعاء، إنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، وذلك في حال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.