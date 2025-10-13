أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حماسه للمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في شرم الشيخ بمصر ذهر يوم الإثنين دعماً لاتّفاق السلام، مشيراً إلى أن تنوّع الدول المشاركة يعكس وحدة الموقف العالمي حول خطّته.

وقال في حديث لموقع "أكسيوس" من على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" أثناء توجّهه إلى إسرائيل إنّه لا يعرف سبب غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن القمّة، موضحاً أن الجانب المصري هو من تولّى إعداد قائمة الضيوف، واصفاً حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"الأمر الجيّد".

ولفت ترامب إلى أنّه ما كان ليتمكّن من التوصّل إلى اتّفاق غزة لولا قراره بشن هجومٍ على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/يونيو الماضي.

ورأى أن "إضعاف إيران جعل حماس أكثر استعداداً لتقديم تنازلات، وأن إزالة السحابة السوداء التي كانت تظلل برنامج إيران النووي سمحت للدول العربية والإسلامية المشاركة في المفاوضات بالالتفاف بشأن إنجاز اتفاق غزة".

إلى ذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى أن اتّفاق السلام في غزة "قد يكون أعظم إنجاز شاركت فيه على الإطلاق".

من المقرّر أن يلقي ترامب خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي صباح الإثنين، وقال إن رسالته إلى الشعب الإسرائيلي ستكون: "المحبة والسلام إلى الأبد".

وخلال زيارته القصيرة لإسرائيل، سيلتقي ترامب عائلات الأسرى ونتنياهو.

في الموازاة، ذكر أنّه شاهد أجزاءً من تجمّع حاشد أقيم في تل أبيب دعماً لعائلات الأسرى يوم السبت، شارك فيه ابنته إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر والمبعوث ستيف ويتكوف.

وأضاف ترامب أنّه تحدّث إليهم بعد المهرجان، متابعاً: "كانت تظاهرة مذهلة، شيء رائع بالفعل، الجميع كان سعيداً".

ولفت إلى أن أحد المشاهد التي أثارت الجدل على الإنترنت كان تشجيع الحشود عند ذكر اسمه، مقابل صيحات استهجان عندما ذُكر اسم نتنياهو.