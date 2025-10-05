قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي من قطاع غزة.

وفي منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، قال ترامب: "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي أطلعنا حماس عليه".

وأضاف: "عندما تؤكد حماس ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا، وسيبدأ تبادل الأسرى والمفقودين، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، والتي ستقربنا من نهاية هذه الكارثة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال ترامب في تصريح لموقع "أكسيوس": "نحن قريبون" من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة"، مضيفا أنه سيدفع نحو إتمام الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح ترامب: "قلت لبيبي (نتنياهو): هذه فرصتك لتحقيق النصر، وقد كان موافقا. عليه أن يكون كذلك، ليس لديه خيار. معي، عليك أن توافق."

وتشير التصريحات إلى أن رسائل ترامب العلنية وجهوده الدبلوماسية خلف الكواليس يوم الجمعة قرّبت إسرائيل وحماس أكثر من أي وقت مضى من إنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو عامين، تحديدا في 7 أكتوبر 2023 عندما شنّت حماس هجماتها على جنوب إسرائيل.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض لـ"أكسيوس" أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر توجها السبت إلى مصر لإتمام التفاصيل الفنية الخاصة بعملية إطلاق الرهائن و"مناقشة اتفاق السلام الدائم".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تحوّلت العمليات في غزة صباح السبت إلى وضع دفاعي، وتم إيقاف الغارات الجوية باستثناء تلك الضرورية لحماية القوات.

وجاء ذلك بعد دعوة ترامب يوم الجمعة إسرائيل إلى وقف ضرباتها الجوية والدخول في محادثات مع حماس لإتمام الاتفاق.

وأكد مكتب نتنياهو أنه أوقف الهجوم الإسرائيلي "استعدادا للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب، والمتعلقة بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن".