قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، يمكن أن يسهم في حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بحسب "سكاي نيوز".

وتابع ترامب مضيفا للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من شرم الشيخ في مصر: "هو (أردوغان) يحظى باحترام روسيا"، حسبما أورد موقع "تي آر تي" التركي.

وأكد أنه سيستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة.

وردا على سؤال بشأن ما أعلنه زيلينسكي لتوّه من أنه سيلتقي الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال ترامب: "أعتقد ذلك، نعم".