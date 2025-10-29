المركزية- أعلن الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، انّ المقاومة، عندما وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار، سلّمت بمسؤولية الدولة في مواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدّي له، مشيراً إلى أنّ المهمة الآن تقع على عاتق السلطة اللبنانية، فيما يبقى الحديث عن دورٍ مباشرٍ لحزب الله في الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية رهناً بالظروف والتطورات الميدانية. وعن جهوزية حزب الله، قال قاسم في مقابلة تلفزيونية الاحد "بصرف النظر عن مستوى التعافي الذي حصل في حزب الله، نحن مقاومة، ونقول أمام العالم كله: نحن كمقاومة جاهزون للدفاع، ولسنا جاهزين لشنّ معركة، ولا يوجد لدينا قرار لشنّ معركة ولا قرار بمبادرة قتال".

وفي ما يتعلق بسياسة الحزب في هذه المرحلة، أوضح أنه "منذ عام 2006 حتى عام 2023 كان الردع قائماً على إبراز فائض القوة، وقد أثبتت هذه الطريقة جدواها. أمّا اليوم فلدينا تكتيك مختلف. نحن لا نُظهر فائض قوة، ولا نمتلك فائض قوة. نعمل بطريقة اعتيادية، ولدينا ما يكفينا من القوة، فلماذا نُظهر أكثر مما نملك"؟

يحمل خطاب قاسم هذا تحولات في سقفه ومقارباته. فللمرة الاولى منذ اتفاق ٢٧ تشرين، يبدو كلامه واقعياً وخالياً من البطولات الوهمية، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية". فباستثناء تكراره التمسك بالسلاح معتبراً أنّ "هذا القرار مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي واستمرار العدوان"، الا ان الرجل أعلن انه لن يبادر الى الحرب واعلن جهاراً انه غير قادر لا على هذه الحرب ولا على اي مواجهة مع إسرائيل، وأقرّ "اننا لا نمتلك فائض قوة".

كما بدا لافتا، وفق المصادر، ان يشير الى ان الحزب يعتبر ان مواجهة إسرائيل والتصدي لها من مسؤوليات الدولة اللبنانية. فموقفه هذا، يأتي بالتزامن مع ضغط هائل يُمارَس على لبنان للذهاب نحو مفاوضات مع إسرائيل، وهو الطرح الذي حملته امس الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس وجالت به على المسؤولين اللبنانيين.

فهل كلام قاسم المُدوزن، مقدّمة لموافقته على اي قرار تتخذه الدولة بشأن التفاوض مع إسرائيل، بحيث يكون خلفها كما فعل إبان مفاوضات الترسيم البحري؟ اذا كان الامر كذلك ، فهذا جيد ويُعتبر خطوة اولى من قِبله نحو ابعاد شبح الحرب عن لبنان.

لكن الاهم، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، هو ان يكون قاسم الذي اعترف بأن لا تكافؤ قوى بين الحزب وإسرائيل، يستعد لتسليم سلاحه الى الدولة، بما يبعد جدياً مخاطر الحرب، ويساعد الدولة على اضعاف الموقف الإسرائيلي. اما الاصرار على التمسك به، رغم عدم جدواه في وجه اسرائيل، فيفرغ كل كلام قاسم عن ان "مسؤولية مواجهة إسرائيل تقع على عاتق الدولة" مِن مضمونه، ويُبقي سيف التهديدات الإسرائيلية مصلتاً على رؤوس اللبنانيين.