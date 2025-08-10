بيان صادر عن مؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان:
تعلن مؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان انه بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مصنع الضبيه توقفت بعض المضخات عن العمل، مما سيؤدي الى انخفاض في ساعات التغذية بالمياه عن العاصمة بيروت و مناطق المتن الساحلي، و ذلك حتى عودة التغذية الكهربائية الى وضعها الطبيعي.
لذا نرجو من المواطنين الكرام ترشيد الاستهلاك ، شاكرين لهم تعاونهم و تفهمهم.
Aug 10, 2025 9:35 PM
اقتصاد
تراجع في تغذية المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطة الضبية
