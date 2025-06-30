تراجعت أسعار النفط واحداً في المئة، حيث عزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال آب التوقعات بشأن الإمدادات.



انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب 66 سنتا أو 0,97 في المئة إلى 67.11 دولاراً للبرميل وذلك قبيل انتهاء العقد في وقت لاحق من اليوم. أما عقد أيلول الأكثر نشاطاً، فقد تراجع 83 سنتاً إلى 65.97 دولاراً للبرميل.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتاً أو 1.43 في المئة إلى 64.58 دولاراً للبرميل.