أفادت قناة “فوكس نيوز” بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتسريح 16 ألف موظف فيدرالي، في إطار تنفيذ عمليات التسريح الجماعي وخفض التمويل خلال فترة الإغلاق الحكومي.

وأوضحت القناة أن الرئيس ومدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت، ناقشا خططا لتسريح ما يقرب من 16 ألف موظف فيدرالي خلال اجتماع عقد أمس.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض يعتزم خفض التمويل الفيدرالي للولايات والمدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بما في ذلك 2.1 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في شيكاغو.

وأضافت أن “الخلاف يتزايد داخل الحزب الديمقراطي حول استمرار المواجهة مع الجمهوريين بشأن الميزانية، حيث من المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس في عام 2026، ونتيجة لتخفيضات التمويل وتسريح الموظفين، يواجه بعض المشرعين الديمقراطيين صعوبات في إعادة انتخابهم”.