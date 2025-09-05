صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البــلاغ التّالــي:

عطفًا على كتاب محافظ جبل لبنان، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتركيب مصابيح إنارة جديدة على المسلك الغربي من نفق الكوكودي- خلدة اعتبارًا من الساعة 21،00 من مساء اليوم 05-09-2025، وحتى السّاعة 04،00 من فجر يوم غد 06-09-2025. لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير التالية: منع مرور السير القادم من بيروت باتجاه خلدة مرورًا بأوتوستراد زياد الرّحباني وأنفاق المطار، وسيتمّ تحويل السير باتجاه الأوزاعي منع مرور السير القادم من الكوكودي (المريجة) باتجاه أنفاق المطار، وتحويله باتجاه طريق المطار القديم. لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.