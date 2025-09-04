3:52 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

تدابير سير لمدة أسبوع على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه:
ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تحضير وتعبيد للمسلك الغربي من الأوتوستراد الممتدّ من المنصف إلى نهر إبراهيم اعتبارًا من الساعة 11،00 من تاريخ 02-09-2025 ولغاية السّاعة 17،00، يوميًّا، حتّى تاريخ 09-09-2025، وسيتمّ تحويل السّير على الطّريق البحريّة باتّجاه بيروت.


علمًا أن الأعمال ستتوّقف يومي السّبت والأحد 6 و7-09-2025.
لذلك يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي ولافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o