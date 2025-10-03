المركزية - اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان، ان "شركات متعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال تزفيت وتأهيل في عدّة مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك وفق للتالي:

في مستديرة الكولا ستُنفَّذ أعمال تزفيت للطبقة الثانية في الجزء الغربي من المستديرة، بتاريخي 4و5-10-2025، ستؤدي هذه الأعمال إلى منع وقوف السيّارات ومنع مرور السير في المحلّة المذكورة، طيلة فترة الأشغال.

على الطريق الممتدّة من أنفاق الأوزاعي حتى دوّار السمكة – المسلك الشرقي (منطقة الأوزاعي)، ستُنفَّذ أعمال تزفيت وتأهيل على مدى ثلاثة أيام، وذلك بتواريخ 4و5و6-10-2025، حيث سيتم منع مرور السير على مسرب واحد من الساعة 11,00 لغاية انتهاء الأعمال. ستؤدي هذه الأشغال إلى تضييق الطريق، وحصر حركة المرور بمسرب واحد، مع إمكانية تحويل السير إلى الطرقات الداخلية المجاورة في بعض الأوقات.

في منطقة مستشفى الجعيتاوي – الأشرفية ستُنفَّذ أعمال تزفيت في الساحة التي تربط بين شوارع المستشفى اللبناني، مار لويس، والقبيّات، وذلك بتاريخ 4-10-2025، اعتبارًا من الساعة 6,00 صباحًا وحتى الانتهاء من الأشغال. ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المنطقة المذكورة، وتحويل السير القادم من منطقة الرميل باتجاه الجعيتاوي ليتّجه يمينًا نحو كنيسة الأرمن أو يسارًا باتجاه مساكن الضبّاط – ثكنة محمد ناصر والطرقات الفرعيّة المجاورة.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور".