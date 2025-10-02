أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه “بناءً على كتاب محافظ مدينة بيروت، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لمصفاة مياه الأمطار في أوّل شارع عبدالله المشنوق باتجاه ساحة ساقية الجنزير من جهة شارع رشيد كرامي، وذلك خلال مدّة ثلاثة أيّام كاملة، بِدءًا من صباح يوم الجمعة 3-10-2025 ولغاية مساء الأحد 5-10-2025”.

وأضافت: “ستؤدّي هذه الأشغال إلى منع السّير كليًّا في الشّارع المذكور، وتحويله إلى الطّرقات الفرعيّة المجاورة”.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور.