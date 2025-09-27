سيقيم نادي الهومنتمن برج حمود وبإشراف الاتّحاد اللبناني سباقًا للدرّاجات الهوائية وذلك في منطقة المارينا الضبيه بين مسبح الغولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن الضبيه على الطريق البحري وعلى عدّة دورات اعتبارًا من الساعة 7.30 من تاريخ 28-9-2025 لغاية الساعة 11.00 على أن يتمّ إقفال المسار اعتبارًا من الساعة 7.00 صباحًا وطيلة فترة السباق.

وتطلب المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، وعدم سلوك هذا المسلك في التوقيت المذكور.