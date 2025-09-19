Sep 19, 2025 2:23 PMClock
تدابير سير في الضبيّة

المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان: "اعتبارًا من السّاعة 18،00 من تاريخ اليوم الخميس 18-9-2025، سيُقام حفل في محلّة المارينا – ضبيّة (نادي اليخوت)، لمناسبة اليوم الوطني لاستقلال الولايات المتّحدة الأميركيّة.

لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السّير التّالية:

- منع وقوف الآليات في محيط مكان المُناسَبة، اعتبارًا من السّاعة 16:00 من التّاريخ المذكور، ولحين الانتهاء.

- منع المرور لفترات آنيّة وظرفيّة، اعتبارًا من السّاعة 16:00 من تاريخه، عند التحويلتَين المؤديتَين إلى مكان الاحتفال.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام".

