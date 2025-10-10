صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

"باشرت شركة متعهّدة بتنفيذ أعمال تعبيد في منطقة الصنائع، على الطريق الممتدّ من الظريف-الصنائع- شارع ماري اده- حتى جامع الشافعي، يومَي 10 و11-10-2025، اعتبارًا من الساعة 08:00 لغاية الساعة 10:00 صباحًا من كل يوم عمل.

لذلك، سيتمّ منع المرور في شارع الصنائع للسير المتجه نحو ماري اده، وتحويله إلى شارع محي الدين الخياط، في الأوقات المذكورة أعلاه.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".

