عدل وأمن
تدابير سير في الأشرفيّة بذكرى استشهاد بشير الجميّل

أعلنت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة أنه “يُقام عند السّاعة 18:00 من يوم الأحد 14-9-2025، في ساحة ساسين / الأشرفيّة – بيروت، احتفالٌ تكريمي بمناسبة الذّكرى الثالثة والأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، وسيتم البدء بتركيب المنصّة والأجهزة الصّوتيّة اعتبارًا من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025”.

واضافت في بيان: “لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تدابير السّير التالية:

أولاً: منع وقوف الآليّات، في ساحة ساسين وعلى جانبي الطّريق المؤدّي من ساحة ساسين إلى السّيوفي، ومن ساحة ساسين إلى “أوتيل ديو”، اعتباراً من السّاعة 15:00 من يوم غدٍ السبت 13-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.

ثانياً: منع وقوف ومرور الآليات على جميع المتفرعات المؤدّية إلى ساحة ساسين، اعتبارًا من السّاعة 9:00 من يوم الأحد 14-9-2025، ولحين انتهاء الاحتفال.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، وعدم سلوك منطقة الاحتفال والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة السّير، ومنعاً للازدحام.

