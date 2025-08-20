صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات ما يلي: "يوم غد الخميس 21-08-2025، ستقوم إحدى الشّركات المُتعهّدة بأعمال تعبيد على الطريق الممتد من مستديرة الجندولين حتى محلة الرحاب على المسلكَين، اعتبارًا من الساعة 4:30 لغاية الساعة 14:00. لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

- تحويل السير القادم من مستديرة الجندولين باتجاه الرحاب إلى مستديرة السفارة الكويتية.

- تحويل السير القادم من الرحاب باتجاه الجندولين إلى محلة جسر المطار.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".