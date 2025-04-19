Apr 19, 2025 4:54 PMClock
عدل وأمن
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تدابير سير غداً على الطريق البحرية بين الكرنتينا والضبية

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

بتاريخ 20-4-2025، وتسهيلاً لحركة المرور سيتم تحويل السير على الطريق البحرية ما بين جسر الكرنتينا والضبية على الشكل التالي:

-اعتباراً من الساعة 7،00 صباحاً ولغاية الساعة 11،00 من جسر الكرنتينا باتجاه الضبية.

-اعتباراً من الساعة 11،00 من الضبية باتجاه جسر الكرنتينا.

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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