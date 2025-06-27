المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة، في بيان، أن "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تزفيت وتأهيل على طريق المطار القديم، وذلك من مستديرة شاتيلا حتى جسر المطار (المسلك الغربي)، بالإضافة الى تزفيت التحويلة الكائنة فوق نفق شاتيلا، اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحًا ولغاية الساعة 16:00 من تاريخ 28-6-2025، ومن الساعة 7:00 صباحًا لغاية الساعة 15:00 من تاريخ 29-6-2025.

ستؤدي هذه الأعمال الى:

– تضييق الطريق، وحصر حركة المرور بمسرب واحد أمام السير القادم من بيروت مرورًا بنفق شاتيلا حتى جسر المطار (طريق المطار القديم).

– تضييق الطريق أمام السير القادم من جسر المطار باتجاه شاتيلا، لاسيما للسيارات المتوجهة نحو مستديرة الطيونة، وتحويلها الى نفق شاتيلا باتجاه بيروت".

واضافت: "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".