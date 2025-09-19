Sep 19, 2025 4:43 PMClock
عدل وأمن
تدابير سير على جسر الدورة في 20 و 21 الجاري

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة، أن “إحدى الجمعيّات ستقوم بأشغال على جانبي جسر الدورة- المسلك الشّرقي اعتبارًا من السّاعة 06،00 من تاريخ 20-09-2025، ولغاية السّاعة 12،00. ومن السّاعة 08،00 من تاريخ 21-09-2025، ولغاية السّاعة 12،00. علمًا أنه سيتمّ منع مرور السيّر على مسرب واحدٍ من الطريق”.

وطلبت المديرية في بلاغ “من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام”.

