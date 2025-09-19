أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة، أن “إحدى الجمعيّات ستقوم بأشغال على جانبي جسر الدورة- المسلك الشّرقي اعتبارًا من السّاعة 06،00 من تاريخ 20-09-2025، ولغاية السّاعة 12،00. ومن السّاعة 08،00 من تاريخ 21-09-2025، ولغاية السّاعة 12،00. علمًا أنه سيتمّ منع مرور السيّر على مسرب واحدٍ من الطريق”.

وطلبت المديرية في بلاغ “من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام”.