Apr 17, 2025 10:17 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

تدابير سير على الطريق البحرية-الضبية

صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:بتاريخ 18-4-2025 ولمصادفته يوم عطلة رسمية بمناسبة الجمعة العظيمة، وتسهيلاً لحركة المرور سيتم تحويل السير على الطريق البحرية ما بين جسر الكرنتينا والضبيه على الشكل التالي

-اعتباراً من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 11،00 من جسر الكرنتينا باتجاه الضبيه.

-اعتباراً من الساعة 11،00 من الضبيه باتجاه جسر الكرنتينا

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتها، وبلافتات السّير منعاً للإزدحام.

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o