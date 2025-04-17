صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة مـا يلـي:بتاريخ 18-4-2025 ولمصادفته يوم عطلة رسمية بمناسبة الجمعة العظيمة، وتسهيلاً لحركة المرور سيتم تحويل السير على الطريق البحرية ما بين جسر الكرنتينا والضبيه على الشكل التالي

-اعتباراً من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 11،00 من جسر الكرنتينا باتجاه الضبيه.

-اعتباراً من الساعة 11،00 من الضبيه باتجاه جسر الكرنتينا

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتها، وبلافتات السّير منعاً للإزدحام.