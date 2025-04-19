صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال نظافة وكنس داخل نفق المطار، لذلك وبناءً على كتاب محافظ جبل لبنان، سيتم اقفال:

المسرب الشرقي من نفق المطار (خلدة – المطار) بتاريخ 20-04-2025 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 8,00 صباحًا.

المسرب الغربي من نفق المطار (المطار – خلدة) بتاريخ 27-04-2025 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 8,00 صباحًا.

ستؤدي هذه الأعمال الى تحويل السير على الطرقات المجاورة.

ويرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.