المركزية - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ ان "عطفًا على كتاب محافظ جبل لبنان، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتركيب مصابيح إنارة جديدة على المسلك الغربي من نفق الكوكودي - خلدة اعتبارًا من الساعة 21،00 من مساء اليوم 05-09-2025، وحتى السّاعة 04،00 من فجر يوم غد 06-09-2025.

لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير الآتية:

منع مرور السير القادم من بيروت باتجاه خلدة مرورًا بأوتوستراد زياد الرّحباني وأنفاق المطار، وسيتمّ تحويل السير باتجاه الأوزاعي.

منع مرور السير القادم من الكوكودي (المريجة) باتجاه أنفاق المطار، وتحويله باتجاه طريق المطار القديم.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".