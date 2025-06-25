Jun 25, 2025 2:42 PMClock
عدل وأمن
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تخريج وتوزيع شهادات على عناصر من مختلف وحدات الجيش

المركزية- أُقيم في مدرسة القوات الخاصة - حامات حفل تخريج وتوزيع شهادات على عناصر من مختلف وحدات الجيش تابعوا دورة في مجال هندسة القوات الخاصة بإشراف فريق تدريب هولندي، وذلك بحضور السفير الهولندي في لبنان وعدد من الضباط
 

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