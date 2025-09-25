المركزية- إحتفلت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم في معهد قوى الأمن الداخلي -عرمون، بتخريج مأمورين متمرنين، في حضور العميد جمال الجاروش ممثلا اللواء المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وممثل عن مدير عام قوى الأمن الداخلي قائد المعهد العميد أحمد عبلا.



بعد عزف النشيد الوطني ونشيد الأمن العام، أطلق على الدورة اسم " دورة الشهيدين علي عياش وبهاء الدين يوسف".

وفي الختام أُقيم عرض عسكري بالمناسبة.