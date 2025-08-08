أفادت مصادر مطلعة أن حركة أمل أصدرت تعميما داخليا على أنصارها بعدم المشاركة في أي مسيرة بالسيارات أو الدراجات النارية "وتحت أي شكل أو عنوان"، محذرة من "تحمل المسؤولية" في حال المخالفة.

وقالت الحركة في التعميم، بحسب المصادر "ضرورة التعميم على جميع الشعب والتزام الحركيين بعدم المشاركة في أي مسيرة سيارة أو دراجات نارية وتحت أي شكل أو عنوان تحت طائلة المسؤولية".

وأضاف: "كما ضرورة الانتباه من المنشورات التحريضية التي يمكن أن تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

ورفضا لإقرار الحكومة أهداف الورقة الأميركية، التي تنصّ بشكل واضح على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ولليوم الثاني على التوالي تجمعات ومسيرات لدراجات نارية مؤيدة للثنائي الشيعي، وقد عمد الجيش اللبناني الى اغلاق مداخل الضاحية.

كذلك، قالت مصادر ميدانية إنَّ الجيش أقام حواجز ثابتة عند بعض التقاطعات وذلك وسط هدوء تام يخيم على الضاحية.

وفي البقاع، انطلقت مسيرة سيارة رفضاً لقرار الحكومة بسحب السلاح في بلدة اللبوة البقاع الشمالي تحمل اعلام حزبية.

جنوبا، تشهد بلدة الغازية مسيرات احتجاجية على مقررات الحكومة، حيث عمد بعض الشبان الى التجول داخل البلدة على دراجات نارية رافعين شعارات مؤيدة للمقاومة ورافضة للقرارات الحكومية.

وفي البقاع، الجيش أقفل أوتستراد رياق - بعلبك بالآليات العسكرية تزامناً مع بدء الوققات الاحتجاجية لمناصري حزب الله.

جابت مسيرات سيارة شوارع مدينة الهرمل، رفضاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، ولتأكيد دعم المقاومة.

وفي مدينة صور، نفذ مناصرو “حزب الله” و”جمهور المقاومة” مسيرة حاشدة بالسيارات والدراجات النارية، رُفعت خلالها أعلام “حزب الله” وصور السيد حسن نصرالله والإمام السيد موسى الصدر، وسط إطلاق شعارات رافضة لقرار الحكومة ومنددة بالسياسة الأميركية والإسرائيلية.

انطلقت في مدينة النبطية ومنطقتها، مسيرات حاشدة لدراجات نارية وسيارات، تحمل أعلام “حركة أمل” و”حزب الله”، وتبث عبر مكبرات الصوت الاناشيد، ويردد المتظاهرون هتافات منددة بالحكومة ومؤيدة للمقاومة.

الى هذا، نقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر لبنانية قولها ان حركة أمل دعت أنصارها في لبنان إلى عدم المشاركة بمسيرات احتجاجية على قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.

