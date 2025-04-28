برّأ القضاء العراقي الزعيم السني البارز محمد الحلبوسي من تهمة التزوير التي أُقيل على إثرها في 2023 من منصبه كرئيس للبرلمان، على ما أعلن مكتبه مساء الأحد.

وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي مرة أولى في 2018 بدعم من الكتل الموالية لإيران، ثمّ مرة ثانية في 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منتصف تشرين الثاني 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.

وأورد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان أن “القضاء العراقي يبرِّئ رئيس حزب +تقدّم+ الرئيس محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا”.

وأشار إلى أن “المحاكم المختصة (أصدرت) قراراتها بردّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية”.