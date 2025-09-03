شارك مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، بدعوة رسمية من وزارة النقل السعودية، في فعاليات اليوم الأول من في مؤتمر استدامة النقل البحري المنعقد في مدينة جدة، والذي افتتحه اليوم وزير النقل السعودي، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي النقل في مختلف الدول، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمة البحرية الدولية.

وأشار بيان للمديرية العامة للنقل البري والبحري الى أن تامر "التقى على هامش المؤتمر، رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية المهندس سليمان المزروع، في اجتماع خصص لبحث أطر التعاون في مجال النقل البحري بين لبنان والمملكة. وطرح تامر خلال الاجتماع عدة ملفات أساسية، منها:

طلب مساعدة السعودية في جميع المجالات المتعلقة بتفتيش السفن ضمن تفاهمات مذكرتي الرياض والبحر والمتوسط.

الاعتراف بالشهادات البحرية المتبادلة بين البلدين.

- الاستفادة من خبرة المملكة في التعامل مع المواد الخطرة".

ولفت البيان الى أن "الجانب السعودي أبدى كل الدعم والتأييد والإرادة الأكيدة لمساعدة لبنان في مختلف مجالات النقل البحري، واتفق الطرفان على تنسيق المواقف في كافة القضايا المطروحة أمام المنظمة البحرية الدولية، لا سيما ما يرتبط باتفاقية ماربول والتعديلات المقترحة على انبعاثات الكربون، حيث انضم لبنان إلى ورقة العمل المقدمة من المملكة بهذا الخصوص".

وذكر ان تامر "عقد على هامش المؤتمر، سلسلة اجتماعات مع مدراء النقل البحري في مصر، الأردن، اليمن، وتركيا، لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مختلف جوانب النقل البحري، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات البحرية ودعم السلامة والاستدامة في المنطقة".

وأوضح البيان أن تامر "أكد مشاركة لبنان في هذا المؤتمر تمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات الدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية في قطاع النقل البحري، ومواكبة المعايير العالمية الحديثة، مشيرا إلى أن لبنان ملتزم بالعمل مع شركائه الإقليميين والدوليين لتطوير بنيته التحتية البحرية وتعزيز موقعه على الخريطة البحرية العالمية".