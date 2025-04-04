المركزية - صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:



"إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتنظيم سباق نصف ماراثون قوى الأمن الداخلي (21.1 كلم) للسنة الخامسة عشرة على التوالي، والذي كان مقررا بتاريخ 27-4-2025، ونظرا لتزامن هذا الحدث الرياضي الذي نوليه أهمية كبرى مع استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، تقرر تأجيله إلى موعد آخر يتم تحديده والإعلان عنه في وقت لاحق".