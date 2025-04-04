Apr 4, 2025 4:06 PMClock
رياضة
  • Plus
  • Minus

تأجيل نصف ماراثون قوى الامن الداخلي الى موعد لاحق

المركزية - صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
 
"إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتنظيم سباق نصف ماراثون قوى الأمن الداخلي (21.1 كلم) للسنة الخامسة عشرة على التوالي، والذي كان مقررا بتاريخ 27-4-2025، ونظرا لتزامن هذا الحدث الرياضي الذي نوليه أهمية كبرى مع استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، تقرر تأجيله إلى موعد آخر يتم تحديده والإعلان عنه في وقت لاحق".

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o