أعلن رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو والمغنية الأميركية الشهيرة كاتي بيري رسمياً عن علاقتهما، بعد أسابيع من الشائعات التي انتشرت منذ تموز الماضي.

وقد شوهد الثنائي متشابكي الأيدي في باريس نهاية الأسبوع الماضي، أثناء مغادرتهما ملهى "كريزي هورس"، حيث احتفلا بعيد ميلاد بيري الحادي والأربعين.

على الرغم من أن الثنائي يبدو غير متوقع، إلا أن ترودو وبيري يشتركان في قواسم عدة، حسب تقرير "بي بي سي"، وهو ما يجعل علاقتهما أكثر من مجرد قصة حب عابرة.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الشراكة تمثل إعادة صياغة لصورة كل منهما، فهي توسّع جمهور بيري وتمهد لها المجال للعمل المدني والخيري، بينما تمنح ترودو "ساحة أكثر ليونة" بعيداً عن صرامة عالم السياسة.

بدأت الشائعات حول العلاقة بعد مشاهدتهما يتناولان العشاء في مطعم "لو فيولون" في مونتريال، ثم حضور ترودو حفل بيري في المدينة، قبل أن تنتشر صورهما على متن يخت بيري في سانتا باربرا، كاليفورنيا. ورغم عدم إعلان أي منهما رسمياً عن العلاقة حتى صور باريس، بدا أن بيري ألمحت إليها خلال جولة لها في لندن الشهر الماضي.

ويشير خبراء التواصل إلى أن ظهور الثنائي معاً في باريس يمثل "إشارة قوية" على جدية العلاقة، ويسمح للمشاهدين بفهم طبيعتها بشكل تدريجي، بعيداً عن الضجة الإعلامية. ويقول خوسيه رودريغيز، أستاذ دراسات الاتصال في جامعة ولاية كاليفورنيا، إن العلاقة "تعيد صياغة علامتهما التجارية بطريقة مثيرة وغير متوقعة".

كلا الطرفين كانا حديثي الانفصال: انفصل ترودو عن زوجته صوفي غريغوار ترودو بعد 18 عاماً من الزواج في 2023، فيما أنهت بيري علاقتها مع الممثل أورلاندو بلوم بعد تسع سنوات. ويشترك الثنائي في الانشغال بالقضايا الاجتماعية والسياسية، فقد دعمت بيري مرشحات ديمقراطيات في انتخابات 2016 و2024، بينما ارتبط ترودو دائماً بقضايا المساواة بين الجنسين والحقوق المدنية.

ويشير مراقبون إلى أن العلاقة تمنح كل منهما فرصة لتوجيه الاهتمام بعيداً عن الفضائح السابقة: ترودو واجه انتقادات بسبب سلوكه الشخصي والسياسي خلال ولايته، فيما تعرضت بيري لسلسلة انتقادات لألبوماتها الأخيرة ولرحلاتها الفضائية. ورغم ذلك، يبدو أن قصة حبهما تعمل كـ"تغيير محور" لصورهما العامة.

كما أن الثنائي يشتركان في حياتهما العائلية، فكل منهما والد لأطفال صغار، ويظهران اهتماماً عميقاً بأسرتيهما، وهو ما يعزز عامل التواصل الإنساني بينهما ويجعل العلاقة أكثر مصداقية أمام الجمهور.

بالنسبة لترودو، هذه العلاقة تمثل مرحلة جديدة بعد السياسة، وتتيح له الابتعاد عن الصورة التقليدية للسياسيين السابقين، فيما تتيح لبيري فرصة لتوسيع نشاطاتها المدنية والخيرية أمام جمهور عالمي جديد.

ويختتم الخبراء بالإشارة إلى أن تاريخ ترودو العائلي يعيد نفسه في جزء منه، كونه نشأ تحت الأضواء ومر بتجارب عاطفية مشابهة لوالده، ما يجعل تجربته الإنسانية مع بيري امتداداً طبيعياً لحياة غير تقليدية عاشها منذ الصغر.