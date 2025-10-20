المركزية- في أسوأ حالاتها تقبع العلاقة بين رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد وأهالي صيدا من جهة وحزب الله من الجهة المقابلة. صحيح لم تكن الامثل منذ ثورة 17 تشرين 2019، لكنّ التواصل كان قائماً في الحد الادنى الى ان بلغ القطيعة أخيراً، في ظل اصرار الحزب على تحجيم سعد وتياره، ورد الاخير باتهام المقاومة بالتطييف والمذهبة لتنكسر الجرة في "احتفال المقاومة الوطنية" في ذكرى تأسيسها، في ايلول الماضي حينما قال سعد في خطابه "ان "المذهبة" نالت من إدراك اللبنانيين لمسؤولياتهم الوطنية، وجعلت من تحرير الأرض مسؤولية فئة معينة دون إشراك الدولة بكل مكوناتها". وعلى الاثر انسحب مسؤول حزب الله في منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر من الحفل.

لطالما شكل اسامة سعد وقبله والده معروف ثم شقيقه مصطفى رأس حربة في دعم المقاومة اذ شارك التنظيم الشعبي الناصري في مقاومة اسرائيل منذ العام 1982 وحتى عام 1985 ، اثر محاولة اغتيال مصطفى، الا ان ممارسات الحزب وتضييقه على التنظيم ومناصريه ومحاولة خرقه من الداخل باستمالة بعض اعضائه لتأسيس حركة انفصالية ازعج سعد الذي رفض التحالف انتخابيا مع الحزب وسجل ملاحظات كثيرة حول ادائه في الاونة الاخيرة وحمله مسؤولية تدميرالجنوب، فجاء الرد من جيش الحزب الالكتروني الذي شنّ حملة على آل سعد واتهم مصطفى واسامه بالعمالة لاسرائيل، وهو اكثر ما لا ينطبق عليهم كون اللبنانيين جميعاً وأهالي صيدا في شكل خاص يدركون ان أل سعد يجسدون الوطنية والعروبة المقاومة ولا يمكن لاحد المزايدة عليهم في هذه المجال.

وتكشف مصادر متابعة لـ"المركزية" ان الحزب لم يتحمل حجم الخطأ الذي وقع فيه فعمد الى محاولة تصحيحه بالايعاز الى احد نوابه استنكار الحملة والاشادة بدور آل سعد الوطني، الا ان الطلاق كان قد وقع. وتضيف ان الحزب طلب موعدا من سعد لزيارة وفد من قبله يقدم الاعتذارعما حصل، الا ان الزعيم الصيداوي رفض استقباله "لان بيت معروف سعد لا يتهم بالعمالة ، والحزب اكثر من يعرف ان شقيقه مصطفى نجا من محاولة اغتيال قامت بها اسرائيل وفقد بصره بفعلها. فمن قدم الشهداء للوطن ومن رفع شعارالوطنية والمقاومة لا يخونه دخلاء عليها وقد حولوها عن هدفها الوطني الشريف الى فصيل في فيلق القدس اي الى منظمة مذهبية تعمل لاجندة ايران".

المصادر تشير الى ان الوضع في صيدا غير مريح بالنسبة للحزب، بعدما انسحب عناصر سرايا المقاومة وكل من يمت اليه بصلة من المدينة، وفشلت كل محاولات ترميم العلاقة التي بذلها وسطاء بين الطرفين، موضحة ان سعد اوعز الى معاونيه قطع كل تواصل مع قيادات واعضاء حزب الله الذي يتهمه بالفئوية والطائفية وعدم التعلم والاقرار بالاخطاء الجسيمة التي ارتكبها وما زال، لاسيما بعد اعلان حرب الاسناد والاشغال التي دمرت نصف لبنان.