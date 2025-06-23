صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها مختلف قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والنّشل في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليّات نشل وسرقة بطريقة احتياليّة في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمّ تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى:

م. ع. (مواليد عام ١٩٨٣، مكتوم القيد)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 9 مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة واحتيال.

بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة كترمايا – الشّوف، على متن سيّارة نوع بي أم لون أزرق، تم ضبطها.

بتفتيشه والسّيّارة عُثِرَ على مسدّس حربي ومبلغ مالي من عملات مختلفة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه أكثر من ۲۰ عمليّة نشل وسرقة بطريقة احتياليّة في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: الباروك، الدّكوانة، الصّياد، الحازمية، طريق الجديدة، الرملة البيضاء، الكولا والنّاعمة.

أودع الموقوف والمضبوطات المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.