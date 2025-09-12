كشف الجيش الإسرائيلي عن سلسلة من العمليات الخاصة التي تم تنفيذها على الأراضي السورية، والتي تم خلالها "القبض على عناصر تابعة لعدة خلايا تم تحريكها من قبل الوحدة 840، وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني"، حيث تم نقل العناصر للتحقيق"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، هيكلاً للوحدة 840، وعلّق قائلاً: "تم توجيه هذه الخلايا من قبل الوحدة 840 لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل".

أضاف: "في شهريْ آذار/مارس ونيسان/أبريل من العام الحالي، تم القبض على عنصرين ميدانيين تابعين لهذه الوحدة على الأراضي السورية وهما زيدان الطويل ومحمد الكريان. وخلال الأسابيع الماضية، تم القبض على عدة خلايا تم تحريكها نيابة عن الوحدة 840 من قبل اللبنانيَّين قاسم صلاح الحسيني ومحمد شعيب، اللذَين تم القضاء عليهم في الشهر الأخير في لبنان، حيث كانا من أبرز العناصر المؤثرة في محور تهريب الأسلحة من إيران إلى يهودا والسامرة وإلى الجبهة الشمالية".

وتابع أدرعي منشوره: "في إطار التحقيقات مع من قُبِض عليهم، تبيّن أنّ بعضهم لم يكونوا يعرفون لصالح من يعملون، وأنّ تجنيدهم للعمل مع الوحدة 840 تم في الكثير من الأحيان، من دون أن يتم كشف الدوافع الحقيقية للوحدة وبواسطة الرشوة المالية".

ولفت إلى أنّ "الوحدة 840 تتولّى المسؤولية عن تطوير وتوجيه العمل الإرهابي ضد إسرائيليين ويهود في البلاد وفي الخارج، حيث تُضاف العمليات التي يتم كشف النقاب عنها الآن إلى الإجراءات الملموسة التي تم اتخاذها ضد الوحدة طوال الحرب، بدءاً بإحباط محاولات تهريب أسلحة إيرانية متطوّرة إلى مناطق يهودا والسامرة، ووصولاً إلى مهاجمة معسكرات تابعة للجيش السوري شرقي البلاد تم استخدامها من قبل الوحدة".

وختم أدرعي بالقول: "يستغل فيلق القدس الإيراني أوضاع اللبنانيين والسوريين لتجنيدهم بالخدعة والرشوة والكذب لغرض تنفيذ عمليات تُعرّض حياتهم للخطر"، لافتاً إلى أنّ "سيواصل الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أعمالهما الحازمة ضد الوحدة 840 وأذرع المحور الإيراني كافةً".