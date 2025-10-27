المركزية- إختتمت الجولة الثانية من بطولة لبنان في كرة السلة بفوز مفاجئ لنادي بيروت خارج أرضه على نادي ماريست الشانفيل.

وفاجأ بيروت فيرست نادي الشانفيل بفوزه عليه في ختام الجولة الثانية بنتيجة 80-87 في مباراة أقيمت في ديك المحدي. وكانت المباراة متقاربة طيلة الوقت، ولكن دفاع فريق بيروت تمكن من تحييد هجوم فريق الشانفيل. وقد ظهر النادي المتني في ملعبه المحدّث في ديك المحدي للمرة الأولى هذا الموسم بعدما إنطلقت اشغال فيه لتحسينه منذ انتهاء الموسم الماضي.

وحتى الآن هناك 4 نواد لم تهزم منذ انطلاقة الموسم وهي : هومنتمن، الحكمة، الرياضي وNSA. أما بقية الاندية، ففي رصيدها انتصار وخسارة أبرزها : الأنطونية، الماريست، بيروت، والمركزية. وهناك نواد لم تذق طعم الفوز بعد هي البترون، حراجل والأنترانيك.