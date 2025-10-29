رحّب لبنان بأي جهد مصري للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الاستقرار، وذلك في رد على مبادرة مصرية نقلها رئيس المخابرات العامَّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد إلى رؤساء: الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام.

هذا في وقت أكد فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من بيروت، أنه لمس لدى رئيس الجمهورية جوزيف عون «ثقة بأن الأمور في الطريق السليم»، مستبعداً عودة الحرب، ومتحدثاً عن جهود أميركية - مصرية لمساعدة لبنان.

المبادرة المصرية

وفيما لم يحمل الموفد المصري تفاصيل حول المبادرة، رمى الكرة في الملعب اللبناني تاركاً للاتصالات السياسية بين البلدين أن تلعب دورها في هذا الإطار، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على اللقاءات لـ«الشرق الأوسط».

وأوضحت المصادر أن «الموفد المصري تحدث مطوّلاً عن الدور الذي لعبته بلاده في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وما رافقه من معوقات ومماطلة أدت إلى تأخيره، لا سيما من الجانب الإسرائيلي»، مؤكداً أنهم يتابعون الوضع في لبنان عن كثب، وهم مستعدون للمساعدة للتوصل إلى كل ما من شأنه أن يسهم في التهدئة وعودة الهدوء والاستقرار إلى لبنان في المرحلة المقبلة.

واكتفت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان لها، بالقول: «إن اللواء رشاد نقل إلى الرئيس عون تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتمنياته له بالتوفيق في قيادة لبنان نحو شاطئ الأمان»، مشيرة إلى أنه تم «خلال اللقاء عرض الأوضاع العامَّة في المنطقة عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، إضافة إلى الوضع في غزة. وأبدى رشاد استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب، وإنهاء الوضع الأمني المضطرب فيه. كما جدد التأكيد على دعم مصر للبنان».

ولفت البيان إلى أن الرئيس عون حمّل اللواء رشاد تحياته إلى الرئيس السيسي، شاكراً الدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للبنان في المجالات كافة، مرحّباً بأي جهد مصري للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإعادة الاستقرار إلى ربوعه.

والتقى الموفد المصري أيضاً بري، وقال بيان صادر عن رئاسة البرلمان إنه تم خلال اللقاء «متابعة تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في خلال استقبال رئيس مجلس النواب رئيس الاستخبارات المصرية العامة اللواء حسن رشاد والوفد المرافق، في حضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي».

أبو الغيط

وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، بأن «الرئيس عون عرض مع أبو الغيط الأوضاع العامة في المنطقة، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها، وموقف لبنان من الأحداث التي تجري، ومساعيه التي يبذلها مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والالتزام ببنود وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه منذ قرابة العام».

ورافق أبو الغيط، الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أحمد زكي، ووفد من المسؤولين في الجامعة.

وبعد اللقاء، قال أبو الغيط إن سبب زيارته لبنان هو المشاركة في مؤتمرين مهمين: الأول يتعلق بالتعاون لمكافحة الإرهاب بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ولبنان، والثاني هو منتدى اللقاء الإعلامي العربي الذي سيعقد الأربعاء. وتابع: «أما اللقاء مع الرئيس، فكان تحليلياً للوضع الإقليمي والدولي ووضع لبنان، ولمست لدى الرئيس عون ثقة بأن الأمور في لبنان تسير في الطريق السليم، ولديه ثقة أيضاً في مستقبل البلد. كما أبلغني من جهة ثانية، عن لقائه مع المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، ومع رئيس المخابرات المصرية، ووضعني في صورة الأجواء في لبنان».

وأضاف: «من جهتي، عرضت رؤيتي للتحرك الأميركي الحالي لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والتصميم الأميركي الواضح على الإمساك بزمام الأمور وعدم ترك العنان كما حصل سابقاً مع إسرائيل في التعاطي مع المسألة الفلسطينية على مدى العامين الأخيرين، فقد تغيرت الأمور. واتفقت مع الرئيس عون بشكل عام على أن الأمور تسير نحو الأفضل».

استبعاد الحرب

وفي رد على سؤال عما إذا كان هناك «جهود مصرية - أميركية لمساعدة لبنان على الخروج من هذه الأزمة»، أجاب: «كما أرصد بصفتي أمين عام جامعة الدول العربية ومتابعاً للتطورات السياسية، فإن تقديرك سليم إلى حد كبير».

وعما إذا كان هناك قلق لدى الجامعة العربية من عودة الحرب إلى لبنان، قال: «عودة الحرب واردة، ولكن من وجهة نظري، إنها أمر مستبعد للغاية، خصوصاً في ظل الحوار مع الولايات المتحدة التي تضغط في اتجاه تخلي إسرائيل عن النقاط الخمس، وعدم دخولها وتدخلها في الأراضي اللبنانية، وبشكل عام، ومن وجهة نظري الشخصية، ليس هناك من خطر مباشر».

ورأى «أن الولايات المتحدة تستخدم إمكاناتها وقدراتها وأساليبها وتأثيرها، وهناك رئيس أميركي بالغ الوضوح، والتحولات معه تسير نحو رغبة في تحقيق سياساته التي تهدف إلى إرساء الاستقرار والسلام ووقف الاقتتال، ويجب الاستمرار في الحديث معه».



كارولين عاكوم- "الشرق الأوسط"