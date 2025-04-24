زار رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني "روسليفان" محمد ناصر الدين ترافقه مديرة الشؤون الإدارية ميراي ملكي ورئيسة "جمعية خريجي جامعة الصداقة بين الشعوب في لبنان" غالينا عباس، وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان في مكتبها في الوزارة.

تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "البحث في خطة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في لبنان، التي وضعتها بايراقداريان، وما يمكن ان يُساهم فيها مكتب التعاون على الصعيد الداخلي وفي روسيا".

كما تمت "مناقشة أهمية الانطلاق بمسار ديبلوماسية الرياضة التي تفتح المجالات للانفتاح والتعارف بين الشباب اللبناني والروسي من خلال تنظيم أنشطة ثنائية بكل الجوانب الثقافية والرياضية".

وأطلع ناصر الدين وزيرة الشباب والرياضة على برنامج "مهرجان الشباب العالمي" الذي سيقام في روسيا في شهر أيلول المقبل، ووضع كل إمكانيات مكتب التعاون الروسي اللبناني، في تصرف الوزارة للمساعدة في مشاركة لبنان بالمهرجان الذي يستقطب سنويا الآلاف من دول العالم".